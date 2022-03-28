Защитник «Спартака» рассказал об особом отношении Леонида Слуцкого к возрастным игрокам

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об особом отношении Леонида Слуцкого к возрастным игрокам. По словам Чернова, в период работы в ЦСКА главный тренер команды Слуцкий имел особые отношения с опытными футболистами.

«У Слуцкого и Гончаренко была система «плюс-минус»: кто выигрывает, получает плюсик, кто проигрывает — минус. Тройка лучших получает денежное вознаграждение. И вот идет двусторонка, Слуцкий подкидывает мяч. Начинаю бороться, и мне Понтус с локтя дает по голове, потом подножку делает. Я упал, скрутился — а Вернблум гол забивает. И Слуцкий дает ему очко.

Я очень взбесился — и как начал лететь в Понтуса. Чтобы это прекратить, на второй серии нас поставили за одну команду. Потом Слуцкий подошел ко мне: «Так неправильно». Опытным игрокам прощали фолы и подножки, а вот молодежи такого не позволяли», – цитирует защитника «Спартака» Sport24.

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 5 очков.

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