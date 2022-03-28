«Рубин» снова на грани: спасется ли команда Слуцкого от вылета из РПЛ? Все расклады

Лишившись всех своих легионеров в мгновенье, «Рубин» неожиданно превратился из крепкого середняка с нереализованными амбициями в одного из претендентов на борьбу за выживание. Да, у казанцев еще есть запас прочности в таблице, но он может быстро растаять. Что ждет команду Слуцкого в конце сезона – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

К решающему отрезку чемпионата подопечные Леонида Слуцкого подходят с огромным количеством игровых проблем, российско-белорусской обоймой игроков, условно дисквалифицированным главным тренером и всего лишь пятиочковым запасом над зоной стыковых матчей. Нерадостный набор проблем для клуба, занявшего в прошлом сезоне четвертое место в РПЛ.

К решающему отрезку чемпионата подопечные Леонида Слуцкого подходят с огромным количеством игровых проблем Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Рубин» был плох и без легионеров

И неправильно говорить, что во всех бедах «Рубина» виноваты лишь легионеры, покинувшие клуб в столь тяжелый для него момент. Не факт, что с ними у казанцев дела бы шли лучше. Однако их отсутствие усугубило ситуацию еще сильнее.

Возьмем для примера отрезок восьми последних матчей – ровно столько клубам осталось сыграть до конца чемпионата. Как видим, на дистанции с 14-го по 21-й туры, когда все играли в равных условиях и с полными составами, «Рубин» набрал всего 6 очков. Это худший показатель после «Уфы». Кроме того, казанцы наряду с тульским «Арсеналом» еще и пропустили больше всех – 20 голов.

Турнирная таблица РПЛ за последние восемь туров (для увеличния откройте таблицу в новой вкладке) Фото: understat.com

А что касается двух единственных побед на данном отрезке (2:1 с «Сочи» и «Ахматом»), то обе, скорее, были добыты вопреки. И обе победы на последних минутах принес лучший бомбардир команды Андерс Дрейер. Ну а стоило лидерам в лице Филипа Уремовича, Сеада Хакшабановича и все того же Дрейера уехать из России окончательно, как тут же последовали проигрыш «Ростову» с 14-го места (1:2) и разгром от ЦСКА (1:6). Мягко говоря, текущая форма команды оптимизма не внушает.

Половину оставшихся матчей «Рубин» проведет против четырех слабейших команд лиги

В ближайшем туре у «Рубина» появится прекрасная возможность наверстать упущенное в домашней игре против «Химок», идущих последними в таблице. Но сделать это будет непросто. И без того облысевший состав казанцев из-за дисквалификаций лишится лучшего игрока этой весны Виталия Лисаковича, а также Александра Ломовицкого.

А в субботу стало известно, что Сильвие Бегич пошел по пути Кварацхелии и компании, приостановив свой контракт и покинув Казань. Напомним, что Монтассар Тальби улетел в расположение сборной Туниса, Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми, а Хван Ин Бом и Оливер Абильдгор тренируются в Южной Корее и Дании соответственно. Ну и еще один важный момент: до сих пор не восстановились от травм Михаил Костюков и Константин Нижегородов. В нынешние времена приходится отмечать даже такое. Судя по всему, состав на игру с «Химками» в лучшем случае будет таким.

Предположительный состав «Рубина» на матч против «Химок» Фото: © Дамир Садриев / «Татар-информ»

Помимо «Химок» казанскому клубу в концовке сезона предстоит сыграть еще семь игр чемпионата: «Краснодар», «Спартак», «Арсенал», «Сочи», «Локомотив», «Урал» и «Уфа». Таким образом, половину оставшихся матчей «Рубин» проведет против четырех слабейших команд лиги на данный момент. Календарь более чем благоприятный.

Как дела у конкурентов?

Интересно, что в плане календаря казанский клуб имеет огромное преимущество по отношению ко всем своим прямым конкурентам. Проведя не самый тяжелый вычислительный анализ и усреднив значения будущих соперников для каждого клуба, согласно таблице за последние восемь туров, можно сделать следующий вывод.

Больше всех из кандидатов на вылет с календарем не повезло «Нижнему Новгороду», команде Александра Кержакова предстоит сыграть почти со всем верхом турнирной таблицы. Чуть получше дела обстоят у «Урала» и «Химок»: и у тех, и у других на повестке игры против ЦСКА, «Зенита» и «Динамо» – остальное вполне играбельно.

Календарь аутсайдеров Российской Премьер-Лиги Фото: © Дамир Садриев / «Татар-информ»

«Ростов», «Арсенал» и «Уфа» помимо редких встреч против топов большинство своих игр сыграют либо против середняков, либо против аутсайдеров, то бишь прямых конкурентов. «Рубину» в этом плане весной будет легче всего: с мастодонтами в лице «Зенита», ЦСКА и «Динамо» казанцы уже играли.

Однако календарь – это еще не всё, что будет коренным образом влиять на расклад сил в борьбе за выживание. В весенней части на главные роли выйдет также наличие иностранных футболистов в составе. Значимость россиян влиять на силы команд будет вряд ли, в нижней части турнирной таблицы уровень везде плюс-минус сопоставим.

Как ни странно, несмотря на то что из «Рубина» все легионеры уже почти разбежались, некоторые другие клубы потерь еще даже не ощутили. Прогнозировать побеги легионеров тяжело. Кто-то, как условный Тальби, еще может вернуться после игр сборных, так что учитывать будем только официальные потери.

Так, лучше всех с иностранцами поработали в «Уфе». Официально клуб из столицы Башкортостана легионеры еще не покидали. На данный момент в составе команды числятся все семь футболистов с иностранными паспортами.

Легионеры в составах аутсайдеров Российской Премьер-Лиги Фото: © Дамир Садриев / «Татар-информ»

По пять легионеров осталось в «Арсенале» и «Нижнем Новгороде». У туляков официально расторгли или приостановили контракты Аксель Бьернстрем и Зурико Давиташвили. В «Нижнем Новгороде» – Сильвестр Игбун и Ларс Олден Ларсен.

Также четверо иностранцев остались и в «Урале». Екатеринбург покинули лишь грузины Лука Гагнидзе и Лука Целукидзе, а также украинцы Ярослав Годзюр и Денис Кулаков. В «Химках» осталось три легионера, а у «Ростова» и вовсе всего один. Но это все лишь официальные данные. Неофициальные могут оказаться еще более печальными.

Пятиочкового запаса, дабы не попасть в стыковые матчи, «Рубину» определенно должно хватить Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Вылетит ли «Рубин»?

Суммируя это с данными из турнирной таблицы, можно сказать, что пятиочкового запаса, дабы не попасть в стыковые матчи, «Рубину» определенно должно хватить. При всех проблемах с составом свое слово должен сказать наиболее простой календарь. Судя по турнирным таблицам последних пяти сезонов, для 12-го спасительного места в среднем достаточно набрать 31 очко. В случае «Рубина» – это всего лишь две победы. Хотя, вероятнее всего, из-за высокой плотности внизу порог вхождения будет даже ниже среднего.

Помимо казанцев должны обезопасить себя от стыковых матчей также «Ростов» и «Арсенал», а вот «Нижний Новгород», «Урал», «Уфа» и «Химки» поборются за выживание.