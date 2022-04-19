Защитник «Спартака» Чернов – о подколах Слуцкого: «Будешь со мной в бизнес-классе летать»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. По словам футболиста, со времен работы в ЦСКА специалист стал менее спокойным.

«Как изменился Слуцкий за последние годы? В ЦСКА – особенно в чемпионские сезоны – был поспокойнее. Из Европы вернулся более веселым, молодежным. Участвовал во всяких приколах на ютубе», – цитирует Чернова Sports.

Кроме того, защитник красно-белых вспомнил историю с подколами со стороны Слуцкого.

«Однажды, когда я был в аренде (в "Енисее" или "Урале"), полетел в отпуск рейсом Москва – Волгоград. Приземлились, открылись шторки бизнес-класса, а там Викторыч. Подхожу к нему: "Здравствуйте". – "О, Чер. Тоже в Волгоград?" – "А куда ж мне еще". – "Ну давай. Еще денег подзаработаешь – и будешь со мной в бизнесе летать". – "Ага, спасибо"», – сказал Чернов.

Напомним, ранее защитник «Рубина» Монтассар Тальби назвал Леонида Слуцкого легендой и рассказал, почему не уехал из России.

Отметим, что завтра, 20 апреля, казанцы проведут в рамках четвертьфинала Кубка России в Красноярске — 20 апреля казанцы на гостевом поле сыграют против «Енисея». Начало игры — в 14.30 по московскому времени.