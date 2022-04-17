Защитник «Рубина» Тальби назвал Слуцкого легендой и рассказал, почему не уехал из России

Тунисский защитник «Рубина» Монтассар Тальби после ничьей (1:1) против «Спартака» рассказал, почему не покинул казанский клуб. По словам футболиста, в Казани он чувствует себя защищенным, потому не может уйти, как остальные легионеры.

«Это мой выбор. С самого начала хотел остаться, потому что я чувствую себя защищенным. "Рубин" дал мне многое – это очень большая ответственность и уверенность. Хочу сражаться за тренера, президента, фанатов, сокомандников. Только поэтому я остаюсь. Я не могу просто, как остальные, уйти. Мы будем лучше, я в этом уверен. Все будет хорошо», – цитирует Тальби «Спорт-Экспресс».

Кроме того, тунисский футболист рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

«Слуцкий — очень известен. Думаю, он легенда в России. Тренер проделывает хорошую работу. Но мы — новая команда. В середине сезона мы потеряли очень-очень много игроков. Сейчас мы стараемся привнести что-то новое. Слуцкий — лидер во всей этой ситуации. Я думаю, в последних 2-3 играх нам немного не везло. Но вы увидите, что скоро мы будем лучше», – подчеркнул защитник.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал об итогах ничьей «Рубина» против «Спартака».