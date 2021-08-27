Защитник сборной Туниса дебютирует за «Рубин» в матче против «Краснодара»

Монтассар Тальби

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Тунисский защитник Монтассар Тальби выйдет в стартовом составе «Рубина» на игру против «Краснодара». Игру 6-го тура РПЛ казанцы проведут сегодня, 27 августа, в Краснодаре. Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Тальби сыграет в центре защиты вместе с капитаном команды Филипом Уремовичем. В остальном состав казанского клуба будет таким же, как и в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Стоит отметить, что «Рубину» еще ни разу не удавалось выиграть у «Краснодара» в гостях в матчах РПЛ. На счету казанцев лишь одна ничья и 9 поражений.

«Рубин» набрал 11 очков после 5-ти сыгранных матчей и занимает 4-е место. На счету «Краснодара» 6 очков и 11-ая строчка в турнирной таблице.