«Рубин» сыграл вничью с «Химками» и упустил возможность на единоличное лидерство в РПЛ

Матчем «Химки» – «Рубин» завершался 5-й тур чемпионата РПЛ. В случае победы в Подмосковье команда Леонида Слуцкого выходила бы на чистое первое место в лиге, так как накануне «Зенит» потерял очки в Уфе (1:1).

Уже на первой минуте игры ошибка защитника «Рубина» Георгия Зотова едва не привела к пропущенному мячу, однако голкипер казанцев Юрий Дюпин сумел отразить удар в упор после выхода один на один нападающего «Химок» Кемаля Адеми.

Хозяева и после опасного момента были более активны в атакующих действиях и открыли счет в матче. На этот раз, вновь, как и в игре прошлого тура против «Крыльев Советов» (1:1), ошибка пары центральных защитников Филип Уремович – Сильвие Бегич стоила казанцам пропущенного мяча. Полузащитник хозяев Денис Глушаков сумел протолкнуть мяч под Дюпиным – 1:0.

«Рубин» сумел отыграться еще до перерыва. Ничем особенно не выделявшийся в первые полчаса игры Дарко Йевтич, наконец исполнил то, чего от него ждут в казанском клубе. Мощный удар под перекладину с небольшим рикошетом от игрока «Химок» – 1:1.

После забитого мяча «Рубин» перехватил игровую инициативу и мог уйти на перерыв ведя в счете, однако голкипер «Химок» Илья Лантратов сумел отразить мощный удар того же Йевтича.

Во втором тайме казанцы были близки к тому, чтобы вырвать победу, однако у Ивана Игнатьева не получился целенаправленный удар головой после подачи со штрафного.

«Рубин» второй раз в этом сезоне сыграл вничью и, набрав 11 очков, делит 2-4 места вместе с «Зенитом» и «Локомотивом». Лидирует в чемпионате «Динамо» – 12 очков.

27 августа «Рубин» сыграет в гостях с «Краснодаром».

«Химки» (Химки) – «Рубин» (Казань) – 1:1 (1:1). Голы забили: Глушаков (16) – Йевтич (30).

Предупреждения: Себаи, Тихий – Зотов, Уремович.

«Рубин»: Дюпин, Самошников (Мусаев, 90+2), Бегич, Уремович (к), Зотов, Абильдгор, Хван, Йевтич (Сайто, 81), Бакаев (Игнатьев В., 62), Хакшабанович, Костюков (Игнатьев И., 62).