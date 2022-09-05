Защитник «Рубина» Тесленко: «В ничьей с «Аланией» виноваты сами. Сели низко и отдали мяч»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко после игры с «Аланией», которая завершилась ничьей (2:2), поделился эмоциями и рассказал, почему казанская команда не смогла удержать победу в матче.

«Играли в принципе хорошо. Были какие-то наработки. Во второй половине немного отдали преимущество, отдали мяч и получили два стандарта, которые вылились из того, что перестали контролировать мяч и отдали мяч сопернику. Сами виноваты. Сели низко и так получилось. Но так бывает, это футбол», – цитирует Тесленко корреспондент «Татар-информа».

Напомним, после восьми туров казанский клуб с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В девятом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет в гостях против московского «Велеса». Игра состоится 11 сентября в Домодедово.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о ничьей «Рубина» и «Алании».