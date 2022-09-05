«Это смешно, так нельзя!»: судьи вновь топят Слуцкого, а «Рубин» уже третий в Татарстане

Один из двух главных матчей восьмого тура Первой лиги между «Рубином» и «Аланией» завершился результативной ничьей и подарил Казани очередной судейский скандал. Подопечные Слуцкого упустили победу, пропустив два гола в концовке, а сам наставник назвал решения главного арбитра «смешными». Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

В двух домашних матчах против лидеров Первой лиги подопечные Слуцкого не без помощи арбитров потеряли четыре очка Фото: rubin-kazan.ru

«Такие вещи допускать непозволительно», – Слуцкий снова разнес судейство

«До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента. Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат. Но если играть против соперника с такими гандикапами, это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что так просто нельзя. Здесь большой труд, труд большого количества людей, и такие вещи допускать непозволительно», – жестко высказался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции после ничьи с «Аланией» (2:2).

Таким разгневанным в адрес судейства в последний раз мы могли видеть наставника в весенней части прошлого сезона, когда «Рубину» игра за игрой прилетали "подарки" от арбитров в виде несправедливых удалений или неназначенных пенальти. Недочеты судей затем исправляла Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС, но потерянных очков и нервов дядьки в пиджаках вернуть уже не могли.

Так получается и сейчас. В предыдущей игре с «КАМАЗом» при счете 1:0 судья ошибочно не дал красную карточку игроку челнинцев, а накануне в ворота «Рубина» был поставлен очень спорный одиннадцатиметровый. С большой долей вероятности ЭСК РФС его также назовет ошибочным, но какой уже от этого прок? В двух домашних матчах против лидеров Первой лиги подопечные Слуцкого не без помощи арбитров фактически потеряли четыре очка, пропустив голы в самых концовках встреч.

Леонид Слуцкий: «До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победи «Рубин» в обеих матчах, сейчас бы он уже шел первым в турнирной таблице чемпионата и о проблемах в команде никто бы, наверное, и не говорил. Но объективности ради, говорить о проблемах надо, причем очень часто и очень громко. «Галактикос» не впечатляют своей игрой не только нейтрального зрителя, но и болельщиков. Не помогают даже громкие приобретения вроде трансфера Алана Дзагоева.

Сесть в окопы и оборонять заветные 1:0 – фишка «Рубина» Слуцкого

Одна из главных причин неудачных выступлений команды – нестабильная игра. Причем колебаться эта нестабильность может как в пределах разных матчей, так и отдельно взятых минут. Отсюда и неподдающиеся логике последних матчей 3:0 с «Кубанью», абсолютно разные игры в неравных составах в Ульяновске и Нижнекамске, и частые цитаты тренера про «лучший игровой отрезок в году». Каждый матч что-то новое.

Ну а сесть в окопы и оборонять заветные 1:0, начиная с условной 15-й минуты – это самая настоящая фишка «Рубина» Слуцкого. Так было, кажется, в каждой игре этого сезона, (включая вчерашнюю) когда команда вела в счете. Горячие игроки «Алании» такой слабохарактерности не простили. Так что вины в потерянных двух очках на команде не меньше, чем на Алексее Сухом, придумавшем пенальти на ровном месте.

Вины в потерянных двух очках на команде не меньше, чем на Алексее Сухом, придумавшем пенальти на ровном месте Фото: rubin-kazan.ru

К слову о слабохарактерности, одной из главных причин увольнения Слуцкого из ЦСКА в 2016 году был именно трусливый футбол команды. А знаменитый баннер армейских фанатов «Хватит с*ать – пора играть» многие помнят до сих пор. Да, до увольнения тренера из «Рубина» еще явно далеко, но своей актуальности от этого цитата не теряет нисколько.

«Рубин» мечтает о РПЛ, но не выдерживает конкуренции даже в своем регионе

Тем более, что у ненавистников наставника, еще как минимум на неделю появился новый аргумент для изгнания его из клуба. После восьми сыгранных туров (а это, к слову, уже почти четверть чемпионата) «Рубин» является последней профессиональной командой Татарстана. Напомним, нашу республику в профессиональном футболе представляют всего три клуба: «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Рубин».

Так вот, первые двое уже обскакали Казань в турнирной таблице Первой лиги. Так что теперь «Рубин», который пока еще мечтает о выходе в Премьер-лигу, прямо сейчас не выдерживает конкуренции даже в своем регионе, уступая по количеству баллов намного более бедным соседям из Нижнекамска и Набережных Челнов.

С настроением в Набережных Челнах и Нижнекамске сейчас явно лучше, нежели в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«КАМАЗ», кстати, накануне сыграл вничью с «Балтикой» (0:0) и продолжил лидировать в чемпионате, а «Нефтехимик» выдал неожиданный каскад из трех побед подряд и теперь уже в четверке. С настроением на Востоке Татарстана прямо сейчас явно лучше, нежели на Западе.

«Рад вернуться домой» – в Казань приехала легенда

Тем парадоксальнее, что на такую игру в Казани продолжают ходить толпы болельщиков. Вчера на трибунах «Ак Барс Арены» было зафиксировано 7622 зрителя. Многие из них пришли, к слову, не только поболеть за команду, но и встретиться с легендой. Столицу Татарстана спустя долгое время посетил чемпион России в составе «Рубина» Алехандро Домингес.

Перед игрой легендарный аргентинский форвард «рубиновых» раздал автографы казанским болельщикам на Западной и Южной трибунах и произвел символический удар по мячу, во время матча побывал на фанатском секторе, а после игры не отказал журналистам в пресс-конференции.

Алехандро Домингес: «Для меня большая радость вернуться в этот город, ощущение будто вернулся домой» Фото: © Дамир Садриев / «Татар-информ»

«Для меня большая радость вернуться в этот город, ощущение будто вернулся домой. Замечательное время я провел в Казани. Когда видишь такое отношение, это вселяет радость. Впечатления от посещения фан-сектора? Такие события наполняют сердце радостью, меня приняли с нежностью. То, что я приехал из Аргентины и меня так встречают, это очень приятно», – заявил Домингес.

На пресс-конференции Чори (прозвище Алехандро) рассказал еще много интересного. Из самых важных событий, что в данный момент он работает в Аргентине в качестве эксперта на телевидении, а в 2012 году был близок к очередному возвращению в «Рубин».

«Когда общался с Курбаном Бердыевым? В 2012 году в Аргентине. Я играл за «Ривер Плейт», он как раз там был, мы побеседовали. Звал в «Рубин»? Да. Но «Ривер Плейт» тогда играл во втором по силе дивизионе, были непростые времена у клуба, и я не мог просто так уехать, было сложно покинуть команду. Мне всегда были предложения от «Рубина», но это происходило в те моменты, когда было сложно покинуть мою команду», – подытожил Алехандро.