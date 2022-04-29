Защитник «Рубина» Тесленко: «Готов был ждать шанса — мне его дали, я его использовал»

Центральный защитник «Рубина» Егор Тесленко поделился ожиданиями перед игрой 27-го тура Российской Премьер-лиги против «Сочи». По словам футболиста, казанский клуб прибавляет с каждой игрой.

«Мы прибавляем с каждой игрой. И тактически, и в слаженности игры. Потихоньку мы двигаемся вперед. "Сочи" — хорошая команда, которая дает играть и сама играет. Будет очень интересная игра», — сказал Тесленко клубному телевидению.

Кроме того, футболист рассказал о процессе адаптации в «Рубине».

«Я готов был ждать своего шанса, чтобы его использовать. Мне его дали, я его использовал. Я когда приходил в команду, не было чувства, что я не нужен. Чувствовал поддержку. Здесь хорошие молодые ребята, все поддерживают, подсказывают, я быстро влился», — подчеркнул Тесленко.

21-летний защитник перешел в «Рубин» в зимнее трансферное окно из челнинского КАМАЗа.

В данный момент команда Леонида Слуцкого, «Рубин», с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего 1 очко. Ближайшая игра против «Сочи» состоится 30 апреля в 14:00 на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором названы шесть лучших футболистов «Рубина» этой весны.