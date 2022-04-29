Великолепная пятерка и вратарь: кто спасет «Рубин» Слуцкого от вылета этой весной
Казанский клуб переживает не самые лучшие времена. «Рубин» идет на 11-м месте в РПЛ и теоретически еще имеет шансы провалиться в ФНЛ. Однако даже в столь тяжелый момент проявляются лидеры, способные выправить ситуацию и спасти команду от краха. Спортивная редакция «Татар-информа» выбрала шестерку лучших футболистов «Рубина» этой весны.
Дюпин уже не так надежен, но даже этого хватает, чтобы оставаться в «Рубине» одним из лучших
Вероятно, кто-то удивится, но прямо сейчас Юрий Дюпин является главным старожилом команды. Голкипер перешел в «Рубин» в июле 2019 года, и с того момента состав казанцев изменился целиком и полностью. Неизменным остался лишь 22-й номер команды, который является основным вратарем команды и по сей день.
Да, этой весной Юрий не так надежен, как по сезону в целом. Но этого все равно хватает, чтобы за последние восемь туров быть одним из лучших футболистов «Рубина» по версии Sofascore. Откровенно провальный матч вратарь провел только в Москве в игре с ЦСКА, когда в ворота казанцев залетело шесть мячей. В остальных матчах Дюпин был уверен и спокоен. Очень помог добиться ничьей со «Спартаком» в Москве, а в последнем туре против «Арсенала», наконец, оформил долгожданный «сухарь».
Но все же идеализировать Дюпина не стоит. Возможно, он один из лучших в этом «Рубине», но весну он эту проводит хуже летне-осенней части сезона. Помнится, еще год назад в одном из выпусков «Коммент.Шоу» Дюпин называл себя одним из сильнейших голкиперов лиги, ссылаясь на статистику xGA (ожидаемые пропущенные мячи). Она не является объективным показателем оценки игры вратаря, но кое-какие выводы сделать из нее можно. Исходя из нее, голкипер «Рубина» пропустил за последние 8 туров 17 мячей, а «должен был» порядка тринадцати. Наряду с вратарями «Спартака» и ЦСКА это один из худших показателей этой весны.
Тесленко – один из самых эффективных трансферов прошедшей зимы
Уже сейчас экс-защитника челнинского КАМАЗа можно называть одним из лучших зимних трансферов «Рубина». Есть еще форвард Виталий Лисакович, но за Егора Тесленко казанцы заплатили неприлично низкую для клуба РПЛ компенсацию – 250 тысяч евро. Transfermarkt же прямо сейчас оценивает Егора в 500 тысяч евро, но не исключено, что после ближайшего обновления рыночная стоимость 21-летнего защитника увеличится.
Изначально Тесленко был призван стать лишь третьим номером в обойме защитников Леонида Слуцкого. Но после отъезда из России Сильвие Бегича не осталось другого выбора, как бросить вчерашнего дебютанта ФНЛ в основу. В паре с Монтассаром Тальби роль ведущего центрдефа на себя взял именно Тесленко. Как правило, он совершает больше касаний мяча и выполняет больше передач, нежели тунисец. В игре с Тулой молодой россиянин записал на свой счет 89% точных передач и 88% выигранных верховых единоборств.
Нельзя не отметить спортивную наглость и дерзость Егора, который не боится стыков и в большинстве случаев выходит из них победителем. Бонусом является умение играть на втором этаже. В ФНЛ за КАМАЗ он забил головой пять мячей. За «Рубин» пока голов нет, но с каждой игрой к своему дебютному мячу Егор все ближе.
После возвращения Самошникова на родную позицию за фланг обороны можно не беспокоиться
В трех играх после зимней паузы Илья Самошников выходил с капитанской повязкой. Но, кажется, эта ноша на Илью только давила. После неудачной игры с «Химками» команду из раздевалки он больше не выводил, но, как ни странно, это сыграло в плюс не только команде, но и самому футболисту. Последующие игры он провел практически образцово, хотя против того же «Краснодара» гол пришел как раз после его ошибки. Но, скорее, эта была случайность, которую подметил даже комментатор: «Пять атак подряд Волков не мог обыграть Самошникова один в один».
Со «Спартаком», по мнению многих экспертов, Илья и вовсе стал лучшим футболистом встречи, выиграв во втором тайме 4 из 5 дуэлей у Зелимхана Бакаева. А по итогам победной игры с Тулой на счету Самошникова 6 из 7 выигранных единоборств, 2 перехвата и 6 отборов.
Уверенной игре мог поспособствовать также и вызов в сборную. Времена с Ломовицким слева в защите прошли. Теперь, когда там играет Самошников, за фланг обороны можно не беспокоиться.
После провала с «Зенитом» Мусаев не сдулся, а стал лишь набирать
На первый взгляд, не самая однозначная фамилия в списке лучших футболистов «Рубина». Долгое время Леон Мусаев безвылазно сидел на скамейке, изредка выходя на поле лишь на последние 5-10 минут матча. А те шансы, что Леон получал, не использовал, регулярно допуская ошибки. В принципе, единственными шансами полузащитника выходить в основе были либо травма, либо отъезд Абильдгора. Оба этих действия случились прямиком после зимнего перерыва, и шанс выйти в старте у Мусаева все же появился.
В первой же игре после зимней паузы с «Зенитом» до 78-й минуты Леон оставлял очень приятное впечатление, но получил красную карточку и стал соавтором победы питерцев. Отрадно, что после провала против родного клуба на родной арене Мусаев не сдулся, а лишь продолжил набирать.
Как и многие другие, полузащитник провалил игры против ЦСКА и «Енисея». Но в целом в центре поля в тандеме с Кучаевым смотрелся совсем недурно. Этакая связка Ин Бом – Абильдгор на минималках. Возможно, если бы датчанин не вернулся и не восстановился от травмы, Мусаев продолжал бы играть в основе. С возвращением Абильдгора игрового времени у Леона будет на порядок меньше.
От Кучаева в центре поля зависит всё
Константин Кучаев – настоящее открытие в нынешнем созыве «Рубина». Новость об аренде с суммой выкупа в 5 миллионов зимой вызывала немало вопросов. Больше всего людей смущала цена, которую вряд ли казанцы сумеют заплатить летом. Но прямо сейчас кажется, что Кучаев ее вполне заслуживает.
После ухода легионеров влияние экс-армейца на игру «Рубина» выросло до небес. Сейчас от Кучаева в центре поля зависит всё: скорость выхода из обороны, направление атак, выход из-под прессинга. Недооцененным перформанс Константина в составе казанского клуба не остался. Полузащитник был вызван в расположение национальной команды на мартовские тренировочные сборы сборной России.
Средние цифры по весне в отношении футболиста вряд ли будут объективными. Все же играл он не сказать что слишком много и не сказать что слишком стабильно. Последнюю игру с «Арсеналом» Кучаев как раз таки провалил. Но это можно связать с первой игрой после травмы.
Лисакович выполняет огромный объем работы. Не боится форвард и черновой работы
Если многие из представленного списка по ходу весенней части больше набирали, то белорусский форвард наоборот. Первые и на данный момент единственные пять забитых мячей Виталия Лисаковича пришлись как раз на первые три игры. А потом случилась дисквалификация на два матча и пять игр без голов. Но против «Арсенала» Лисакович поучаствовал в голевой атаке и формально даже записал на свой счет результативную передачу на Александра Ломовицкого.
Последние игры белорус проводит не столь результативно, но бесполезным его точно не назовешь. Виталий выполняет огромный объем работы, а тепловые карты демонстрируют, что и черновой работы форвард не боится. Лисакович идеально опускается вниз, стягивая защитников и освобождая пространство впереди для вингеров, попутно снабжая их передачами. Это именно то, что Слуцкий пытался строить в нападении еще осенью, но ранее ни Деспот, ни Онугха к такой игре были абсолютно не приспособлены.
Идеальным примером эффективности Лисаковича в созидании атак является результативная передача на гол Андерса Дрейера в ворота «Ахмата». Все это показывает универсальность форварда, способного не только стабильно забивать, но и отдавать.