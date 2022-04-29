Великолепная пятерка и вратарь: кто спасет «Рубин» Слуцкого от вылета этой весной

Казанский клуб переживает не самые лучшие времена. «Рубин» идет на 11-м месте в РПЛ и теоретически еще имеет шансы провалиться в ФНЛ. Однако даже в столь тяжелый момент проявляются лидеры, способные выправить ситуацию и спасти команду от краха. Спортивная редакция «Татар-информа» выбрала шестерку лучших футболистов «Рубина» этой весны.

Дюпин уже не так надежен, но даже этого хватает, чтобы оставаться в «Рубине» одним из лучших

Вероятно, кто-то удивится, но прямо сейчас Юрий Дюпин является главным старожилом команды. Голкипер перешел в «Рубин» в июле 2019 года, и с того момента состав казанцев изменился целиком и полностью. Неизменным остался лишь 22-й номер команды, который является основным вратарем команды и по сей день.

Этой весной Юрий Дюпин не так надежен, как по сезону в целом. Но этого все равно хватает, чтобы за последние восемь туров быть одним из лучших футболистов «Рубина» по версии Sofascore Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Да, этой весной Юрий не так надежен, как по сезону в целом. Но этого все равно хватает, чтобы за последние восемь туров быть одним из лучших футболистов «Рубина» по версии Sofascore. Откровенно провальный матч вратарь провел только в Москве в игре с ЦСКА, когда в ворота казанцев залетело шесть мячей. В остальных матчах Дюпин был уверен и спокоен. Очень помог добиться ничьей со «Спартаком» в Москве, а в последнем туре против «Арсенала», наконец, оформил долгожданный «сухарь».

Но все же идеализировать Дюпина не стоит. Возможно, он один из лучших в этом «Рубине», но весну он эту проводит хуже летне-осенней части сезона. Помнится, еще год назад в одном из выпусков «Коммент.Шоу» Дюпин называл себя одним из сильнейших голкиперов лиги, ссылаясь на статистику xGA (ожидаемые пропущенные мячи). Она не является объективным показателем оценки игры вратаря, но кое-какие выводы сделать из нее можно. Исходя из нее, голкипер «Рубина» пропустил за последние 8 туров 17 мячей, а «должен был» порядка тринадцати. Наряду с вратарями «Спартака» и ЦСКА это один из худших показателей этой весны.

Тесленко – один из самых эффективных трансферов прошедшей зимы

Уже сейчас экс-защитника челнинского КАМАЗа можно называть одним из лучших зимних трансферов «Рубина». Есть еще форвард Виталий Лисакович, но за Егора Тесленко казанцы заплатили неприлично низкую для клуба РПЛ компенсацию – 250 тысяч евро. Transfermarkt же прямо сейчас оценивает Егора в 500 тысяч евро, но не исключено, что после ближайшего обновления рыночная стоимость 21-летнего защитника увеличится.

Transfermarkt прямо сейчас оценивает Егора Тесленко в 500 тысяч евро, но не исключено, что после ближайшего обновления рыночная стоимость 21-летнего защитника увеличится Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изначально Тесленко был призван стать лишь третьим номером в обойме защитников Леонида Слуцкого. Но после отъезда из России Сильвие Бегича не осталось другого выбора, как бросить вчерашнего дебютанта ФНЛ в основу. В паре с Монтассаром Тальби роль ведущего центрдефа на себя взял именно Тесленко. Как правило, он совершает больше касаний мяча и выполняет больше передач, нежели тунисец. В игре с Тулой молодой россиянин записал на свой счет 89% точных передач и 88% выигранных верховых единоборств.

Нельзя не отметить спортивную наглость и дерзость Егора, который не боится стыков и в большинстве случаев выходит из них победителем. Бонусом является умение играть на втором этаже. В ФНЛ за КАМАЗ он забил головой пять мячей. За «Рубин» пока голов нет, но с каждой игрой к своему дебютному мячу Егор все ближе.

После возвращения Самошникова на родную позицию за фланг обороны можно не беспокоиться

В трех играх после зимней паузы Илья Самошников выходил с капитанской повязкой. Но, кажется, эта ноша на Илью только давила. После неудачной игры с «Химками» команду из раздевалки он больше не выводил, но, как ни странно, это сыграло в плюс не только команде, но и самому футболисту. Последующие игры он провел практически образцово, хотя против того же «Краснодара» гол пришел как раз после его ошибки. Но, скорее, эта была случайность, которую подметил даже комментатор: «Пять атак подряд Волков не мог обыграть Самошникова один в один».

По итогам победной игры с Тулой на счету Самошникова 6 из 7 выигранных единоборств, 2 перехвата и 6 отборов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Со «Спартаком», по мнению многих экспертов, Илья и вовсе стал лучшим футболистом встречи, выиграв во втором тайме 4 из 5 дуэлей у Зелимхана Бакаева. А по итогам победной игры с Тулой на счету Самошникова 6 из 7 выигранных единоборств, 2 перехвата и 6 отборов.

Уверенной игре мог поспособствовать также и вызов в сборную. Времена с Ломовицким слева в защите прошли. Теперь, когда там играет Самошников, за фланг обороны можно не беспокоиться.

После провала с «Зенитом» Мусаев не сдулся, а стал лишь набирать

На первый взгляд, не самая однозначная фамилия в списке лучших футболистов «Рубина». Долгое время Леон Мусаев безвылазно сидел на скамейке, изредка выходя на поле лишь на последние 5-10 минут матча. А те шансы, что Леон получал, не использовал, регулярно допуская ошибки. В принципе, единственными шансами полузащитника выходить в основе были либо травма, либо отъезд Абильдгора. Оба этих действия случились прямиком после зимнего перерыва, и шанс выйти в старте у Мусаева все же появился.

Отрадно, что после провала против родного клуба на родной арене Мусаев не сдулся, а лишь продолжил набирать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первой же игре после зимней паузы с «Зенитом» до 78-й минуты Леон оставлял очень приятное впечатление, но получил красную карточку и стал соавтором победы питерцев. Отрадно, что после провала против родного клуба на родной арене Мусаев не сдулся, а лишь продолжил набирать.

Как и многие другие, полузащитник провалил игры против ЦСКА и «Енисея». Но в целом в центре поля в тандеме с Кучаевым смотрелся совсем недурно. Этакая связка Ин Бом – Абильдгор на минималках. Возможно, если бы датчанин не вернулся и не восстановился от травмы, Мусаев продолжал бы играть в основе. С возвращением Абильдгора игрового времени у Леона будет на порядок меньше.

От Кучаева в центре поля зависит всё

Константин Кучаев – настоящее открытие в нынешнем созыве «Рубина». Новость об аренде с суммой выкупа в 5 миллионов зимой вызывала немало вопросов. Больше всего людей смущала цена, которую вряд ли казанцы сумеют заплатить летом. Но прямо сейчас кажется, что Кучаев ее вполне заслуживает.

Сейчас от Кучаева в центре поля зависит всё: скорость выхода из обороны, направление атак, выход из-под прессинга Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После ухода легионеров влияние экс-армейца на игру «Рубина» выросло до небес. Сейчас от Кучаева в центре поля зависит всё: скорость выхода из обороны, направление атак, выход из-под прессинга. Недооцененным перформанс Константина в составе казанского клуба не остался. Полузащитник был вызван в расположение национальной команды на мартовские тренировочные сборы сборной России.

Средние цифры по весне в отношении футболиста вряд ли будут объективными. Все же играл он не сказать что слишком много и не сказать что слишком стабильно. Последнюю игру с «Арсеналом» Кучаев как раз таки провалил. Но это можно связать с первой игрой после травмы.

Лисакович выполняет огромный объем работы. Не боится форвард и черновой работы

Если многие из представленного списка по ходу весенней части больше набирали, то белорусский форвард наоборот. Первые и на данный момент единственные пять забитых мячей Виталия Лисаковича пришлись как раз на первые три игры. А потом случилась дисквалификация на два матча и пять игр без голов. Но против «Арсенала» Лисакович поучаствовал в голевой атаке и формально даже записал на свой счет результативную передачу на Александра Ломовицкого.

Виталий Лисакович выполняет огромный объем работы, а тепловые карты демонстрируют, что и черновой работы форвард не боится Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Последние игры белорус проводит не столь результативно, но бесполезным его точно не назовешь. Виталий выполняет огромный объем работы, а тепловые карты демонстрируют, что и черновой работы форвард не боится. Лисакович идеально опускается вниз, стягивая защитников и освобождая пространство впереди для вингеров, попутно снабжая их передачами. Это именно то, что Слуцкий пытался строить в нападении еще осенью, но ранее ни Деспот, ни Онугха к такой игре были абсолютно не приспособлены.

Идеальным примером эффективности Лисаковича в созидании атак является результативная передача на гол Андерса Дрейера в ворота «Ахмата». Все это показывает универсальность форварда, способного не только стабильно забивать, но и отдавать.