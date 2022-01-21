Защитник «Рубина» Тальби в составе сборной Туниса вышел в плей-офф кубка Африки

Центральный защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби вышел в раунд плей-офф Кубка Африки вместе со сборной Туниса.

В заключительном матче группового этапа Тунис проиграл Гамбии (0:1), однако, вышел в стадию 1/8 финала с тремя очками с третьего места в группе F. Защитник «Рубина» Тальби отыграл за свою национальную команду все три матча по 90 минут.

В 1/8 финала тунисцы встретятся против сборной Нигерии. Начало игры – 23 января в 22:00 по московскому времени.

Напомним, ранее казанский «Рубин» со счетом 4:4 сыграл вничью против «Факела» в первом матче тренировочных сборов.