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Спорт
24 января 2022  12:40
Дамир Садриев

Защитник «Рубина» Тальби в составе сборной Туниса вышел в четвертьфинал кубка Африки

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Центральный защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций вместе со сборной Туниса.

В матче 1/8 финала тунисцы обыграли сборную Нигерии со счетом 1:0. Единственный гол на 47-й минуте матча забил Юссеф Мсакни. Защитник «Рубина» Тальби вновь отыграл без замен все 90 минут матча.

В четвертьфинале Тунис сыграет против сборной Буркина-Фасо, обыгравшей команду Габона в серии послематчевых пенальти со счетом 2:1.

Напомним, ранее казанский «Рубин» сыграл вничью против польской «Вислы».

#фк рубин #Футбол
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