Защитник «Рубина» Тальби – о концовке сезона: «У нас впереди будет два настоящих финала»

Центральный защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился ожиданиями от концовки сезона и предстоящей игры против екатеринбургского «Урала». По словам футболиста, несмотря на тяжелую ситуацию в турнирной таблице, в команде сохраняется позитивная атмосфера.

«Настроение в команде? Несмотря на то, что мы находимся в очень тяжёлой ситуации, мы стараемся сохранять позитивную атмосферу, не вешать нос и усердно работать. Настроение очень позитивное: мы уверенны в себе и должны выйти на поле с этой уверенностью в следующей игре, и тогда, надеюсь, вся наша работа даст свои плоды. Мы готовы, мы усердно и очень интенсивно готовились в течение всей недели, поэтому мы надеемся и верим, что сделаем своё дело и вернёмся домой из Екатеринбурга с 3 очками», – заявил футболист клубному телевидению.

Кроме того, защитник отметил, что две последние игры сезона против «Урала» и «Уфы» для казанской команды фактически можно сравнить с двумя финалами.

«Я думаю, для нас это хорошо, потому что это будет большой вызов для нас. Мы знаем, что у нас впереди будет два настоящих финала. Мы должны быть уверенны в себе и воспринять ближайшие две игры как вызов. Я думаю, что мы будем готовы к этому вызову, нам нужно выиграть две оставшимися игры», – подчеркнул Тальби.

После 28 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перед матчем «Урал» — «Рубин» пройдет фестиваль чак-чака.