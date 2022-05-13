Фестиваль чак-чака пройдет в Екатеринбурге перед матчем «Урал» - «Рубин»

Перед матчем казанского «Рубина» против «Урала» в Екатеринбурге пройдет Фестиваль чак-чака. Об этом сообщает пресс-служба «Урала». Матч пройдет 15 мая в 14:00 по московскому времени.

Местная футбольная арена откроется за час до игры. Запланирована развлекательная программа и дегустация чак-чака.

«Это национальное кулинарное изделие башкир и татар уже давно полюбили во всём мире. Печенье из обжаренных во фритюре кусочков теста, перемешанных с медовым сиропом, поможет создать приятное настроение перед игрой.

А встреча прямых конкурентов ожидается очень жаркой! Команды разделяет всего два очка. И в концовке чемпионата уже нет права на ошибку», - сообщает пресс-служба «Урала».

После 28 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.