Дельфин против автобуса: «Рубин» сыграл вничью на поле, но разгромил «Спартак» в соцсетях

«Рубин» не проиграл и увез из Москвы очень важную ничью. После игры со «Спартаком» подопечные Слуцкого так и остались двенадцатыми в таблице, но сумели увеличить отрыв от зоны вылета. Однако, одним баллом «Рубин» в вечер субботы не ограничился и одержал победу над «Спартаком» в SMM-битве. Подробнее - в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Итоговый счет 1:1 был вполне себе по игре: «Рубин» был сильнее в первом тайме, «Спартак» - во втором Фото: rubin-kazan.ru

1:1 на поле, 0:2 в соцсетях

Казалось бы, рядовая ничья 25-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Рубином» не сулила после себя никаких скандалов и информационных битв. Главный арбитр Павел Кукуян провел встречу образцово-показательно, а итоговый счет 1:1 был вполне себе по игре: «Рубин» был сильнее в первом тайме, «Спартак» - во втором. Каждая из команд забила по голу в своих таймах. Все честно, справедливо. Какие могут быть вопросы? Вопросы первым делом появились у нападающего красно-белых Александра Соболева, завуалированно обвинившего «Рубин» в том, что команда «припарковала автобус».

«Потеряли два очка, больше сказать нечего. Не получалось забить, тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной», - заявил Соболев после игры, оставшись недовольным стилем игры казанской команды.

В ответ на это SMM-служба «Рубина» в своем телеграм-канале опубликовала отрывок из флеш-интервью Соболева, заменив речь игрока криками дельфинов и подписав видеоряд фразой: «Мы нашли оригинал этого интервью». Учитывая репутацию нападающего «Спартака», который является одним из главных «ныряльщиков» лиги, подкол казанцев получился весьма ситуативен и уместен.

Подкол казанцев получился весьма ситуативен и уместен Фото: Официальный telegram-канал ФК «Рубин»

Ответ москвичей долго себя ждать не заставил. Кажется, «Спартак» очень задела шутка в адрес Соболева и в клубе решили сыграть по-грубому, опубликовав отрывок из якобы интервью Леонида Слуцкого. В нем говорится следующее: «Мы нашли оригинал послематчевого интервью Лео Слуцкого: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».

Если юмор «Рубина» был еще на грани фола, то ответ «Спартака» перешел границы дозволенного. Да настолько, что в комитете по этике РФС уже заявили, что готовы рассмотреть обращение «Рубина», если таковое от казанского клуба последует. Негативно отреагировали на «шутку» любимой команды даже сами болельщики «Спартака», назвавшие ее позором.

В заключении казанцы окончательно прибили «Спартак», опубликовав еще одну ответку с реакцией Слуцкого на пост про Соболева. «Очень, очень смешно, да», – говорит главный тренер «Рубина». Главный тренер казанцев смеха не сдерживал — такой юмор ему понравился. На это красно-белые отвечать уже не стали. 2:0 – победа «Рубина». Но все же главная битва случилась не в соцсетях, а на поле. И стоит признать, что поначалу в ней казанцы смотрелись также убедительно.

Первый тайм против «Спартака» был, вероятно, лучшим игровым отрезком «Рубина» в этом году

Двукратные преимущества по ударам в створ, xG, угловым, касаниям в чужой штрафной. По игре в первой половине встречи «Рубин» точно не напоминал аутсайдера РПЛ, хотя де-факто сейчас именно таковыми он и является. Команда слаженно оборонялась и остро контратаковала, была смелее, наглее и вполне заслуженно открыла счет.

Команда слаженно оборонялась и остро контратаковала, была смелее, наглее и вполне заслуженно открыла счет Фото: rubin-kazan.ru

Дебютные 45 минут матча на «Открытие Арене» были, вероятно, лучшим игровым отрезком команды Леонида Слуцкого в этом году. Как и в игре с «Краснодаром», казанцы намеренно отдали мяч сопернику, и до поры до времени, пока у команды оставались силы, это приносило ощутимые плоды.

«В нашей ситуации вряд ли мы можем играть первым номером. Поэтому был выбран наверно единственный возможный вариант – обороняться средним блоком. Основная задача была, чтобы средний блок не перешел в низкий блок. Но во втором тайме команда устала», – сказал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции после игры со «Спартаком».

С наставником казанского клуба нельзя не согласиться. Как только команда устала и начала прижиматься к собственным воротам, у «Спартака» начали появляться моменты. В какой-то мере пропущенный гол стал следствием именно того, как сильно «Рубин» опустился вниз и перешел на пресловутый низкий блок. Даже Егор Тесленко и Монтассар Тальби, которые провели очень сильный матч, не могли выносить все, и давление хозяев все-таки сработало.

При этом стоит отдать должное команде. После пропущенного мяча «Рубин» сумел отодвинуть игру от своих ворот. В концовке второго тайма «Спартак» не создал абсолютно ничего, а казанцы добились заслуженной ничьи.

«Сегодня взяли очень важное очко. Я считаю, что заслуженно» Фото: rubin-kazan.ru

«В любом случае очень благодарен ребятам за то, что выдержали, боролись до конца, проявили характер. Если в двух предыдущих встречах пропускали в концовках, то сегодня взяли очень важное очко. Я считаю, что заслуженно», - подытожил Слуцкий.

«Мы уверены, что не вылетим из Премьер-Лиги»

Ничья в Москве пришлась как нельзя кстати. Благодаря ней «Рубин», наконец, прервал серию поражений, которая до начала игры со «Спартаком» составляла уже четыре матча. И дело даже ни сколько в очковом запасе в турнирной таблице. Тут то для казанского клуба почти ничего не изменилось. Да, теперь отрыв от стыков и вылета составляет не 1 и 4 очка, а 2 и 5. Но все же что у «Химок», что у Тулы есть еще игра в запасе. В плане психологии не проиграть «Спартаку» в гостях в столь тяжелый момент – вот что, действительно, важно.

«У каждого из нас есть лидерские качества, которые надо включать. Думаю, мы адаптировались после того, как нас покинуло шесть иностранных игроков. Чувствуем себя увереннее. Хотя сначала были проблемы, потому что в таком составе мы не играли толком. Мы уверены, что не вылетим из Премьер-Лиги и спокойно подходим к каждому матчу. Уверены в себе и в своих силах», – сказал после игры со «Спартаком» Солтмурад Бакаев.

«Мы уверены, что не вылетим из Премьер-Лиги и спокойно подходим к каждому матчу» Фото: rubin-kazan.ru

Не стоит также забывать, что следующая игра «Рубина» – это четвертьфинал Кубка России, который на данный момент остается единственным шансом казанцев зацепиться за еврокубки в этом сезоне. Ехать в Красноярск на подъеме после ничьи со «Спартаком» всяко приятнее, нежели после пятого поражения подряд в чемпионате.

Другой вопрос, как поступит Леонид Слуцкий с Кубком, и кто все-таки отправится на игру с «Енисеем»? Учитывая, что через несколько дней после четвертьфинальной встречи в чемпионате «Рубину» предстоит сыграть важнейший матч против одного из конкурентов по борьбе за выживание - тульского «Арсенала».

Экс-наставник казанцев Ринат Билялетдинов считает, что несмотря на проблемы в чемпионате и малую глубину состава, «Рубину» необходимо сделать ставку на Кубок России.

«Конечно стоит. Даже если бы шли в еврозоне, все равно Кубок нужно стремиться выигрывать. Это же полноценный трофей и турнир. Понятно, что в какое-то время он падал в цене, но сейчас, считаю, наоборот, должен подняться. Делать ставку на Кубок России нужно обязательно – это шанс. Кто знает, может, выигрыш Кубка осенью вернет «Рубину» еврокубки. Тогда мнение по Слуцкому вновь у всех перевернется. Но хватит ли сил для того, чтобы съездить в Красноярск и одновременно побороться за выживание, – это вопрос», – заявил Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа».

«Кто знает, может, выигрыш Кубка осенью вернет «Рубину» еврокубки. Тогда мнение по Слуцкому вновь у всех перевернется» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В любом случае, какой бы состав Слуцкий не отправил в Сибирь, фаворитом он там будет вряд ли. «Енисей» находится на невероятном ходу. 8 побед в 9 матчах после зимней паузы, в том числе 4:0 над «Локомотивом» на стадии 1/8 финала. Так что возможно терпеть атаки красноярской команды в суровую сибирскую погоду будет даже тяжелее, чем со «Спартаком» в Москве. Узнаем 20 апреля, в четверг.