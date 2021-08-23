Защитник «Рубина» стал лучшим игроком РПЛ после 5-ти сыгранных туров по версии WhoScored

Илья Самошников / Фото: www.rubin-kazan.ru

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников – лучший игрок нынешнего чемпионата РПЛ по версии аналитического портала WhoScored.

По итогам 5-ти сыгранных туров Самошников в среднем набирал 7,82 балла за игру. Это лучший показатель в лиге. На счету игрока обороны казанского клуба четыре сыгранных матча, в которых он забил один гол, получил одну желтую карточку и один раз был признан игроком матча по версии WhoScored. В среднем Самошников наносит 1,3 удара в створ за игру и выигрывает 2 верховых единоборства.

На второй позиции в РПЛ по средней оценке за игру – нападающий «Локомотива» Федор Смолов – 7,81. Он провел 5 матчей в которых забил 5 мячей (лучший показатель в лиге). Всего на счету игрока 15 ударов в створ (в среднем по 3 за игру). Три раза Смолов был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored.

Стоит отметить, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, который провел три игры в нынешнем чемпионате РПЛ – один из лидеров по количеству ударов по воротам за игру – в среднем 3,5 удара в створ ворот за матч. Лидирует по этому показателю полузащитник «Химок» Денис Глушаков (3,8 за игру), один из его ударов во вчерашней встрече с «Рубином» (1:1) завершился голом в ворота Юрия Дюпина.





Интересно, что голкипер казанцев – лучший среди вратарей в РПЛ после 5-ти туров по оценкам WhoScored (7,21). Он и Самошников – два игрока «Рубина», которые входят в символическую сборную РПЛ по итогам всех сыгранных матчей этого сезона, со старта которого прошел один месяц.





В сборную же 5-го тура РПЛ не попал ни один представитель казанского клуба.