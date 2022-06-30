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Спорт
30 июня 2022  14:45

Защитник «Рубина» Савицкий перешел на правах аренды в «Енисей»

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«Енисей» объявил о переходе защитника «Рубина» Ивана Савицкого на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Отмечается, что аренда 19-летнего футболиста рассчитана до конца сезона 2021/22 с опцией полноценного выкуПа контракта.

«Ваня Савицкий является одним из самых интересных молодых крайних защитников в России, играет за сборную своего возраста, при должном отношении к тренировочной работе имеет хорошие возможности для развития и реализации своего потенциала», – прокомментировал переход спортивный директор «Енисея» Антон Евменов.

В минувшем сезоне футболист провел 6 матчей за молодежную команду «Рубина», отметившись двумя голевыми передачами. 

Стоит отметить, что красноярский «Енисей» наряду с «Рубином» выступить в следующем сезоне Первой лиги.

Ранее губернатор Красноярского края заявил о намерении создать в регионе команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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