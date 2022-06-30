В КХЛ может появиться еще один российский клуб из Сибири

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что регион всерьез обсуждает создание команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Будет ли клуб КХЛ в городе-миллионнике Красноярске? К нам теперь приехал Александр Сёмин, работает советником в "Соколе" — и мы уже говорим об этом. Всерьёз думаем, как подойти и поднять эту штангу», — цитирует губернатора «Матч ТВ».

В минувшем сезоне ВХЛ красноярский «Сокол» завершил свое выступление на стадии 1/8 финала.

Стоит отметить, что в данный момент в Красноярске проходит подготовка к прощальному матчу двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Сёмина. В числе приглашенных гостей числится капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, который примет участие в матче и сыграет за команду Павла Дацюка.

Напомним, сейчас в КХЛ выступают 22 клуба.

Последними российскими командами, вступившими в лигу являются «Лада» (Тольятти) и «Сочи», присоединившиеся к КХЛ перед стартом сезона 2014/15.