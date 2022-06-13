Защитник «Рубина» Георгий Зотов покинул казанский клуб

Защитник Георгий Зотов покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел в казанский клуб в июле 2020 года на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 32-летний Зотов принял участие в 29 матчах за «Рубин», не отметившись результативными действиями.

По итогам минувшего сезона казанцы вылетели в ФНЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил о том, что до конца летнего трансферного окна казанский клуб может пополниться еще двумя футболистами.