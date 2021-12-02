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Ру Тат
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Спорт
2 декабря 2021  23:39
Cергей Гаврилов

Защитник «Нефтехимика» о поражении от «Куньлуня»: Нас подвели удаления

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Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Глеб Семенов дал комментарий клубной пресс-службе после поражения на выезде от с «Куньлуня» (1:2), посетовав на реализацию.

Семенов резонно сказал, что удаления сильно помешали гостям. «У нас было много моментов. Много бросали, нагружали ворота соперника, – рассказал хоккеист. – Слишком много удалялись и, соответственно, много потратили сил и отдали инициативу».

По мнению защитника, гостям не хватило концентрации. «Было много контратак на наши ворота потому, что заигрывались в нападении. Нужно больше бросать, больше лезть на ворота, закрывать вратаря. Агрессивнее играть в атаке, самоотверженнее», – резюмировал Семенов. 

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