Защитник «Нефтехимика» о поражении от «Куньлуня»: Нас подвели удаления

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Глеб Семенов дал комментарий клубной пресс-службе после поражения на выезде от с «Куньлуня» (1:2), посетовав на реализацию.

Семенов резонно сказал, что удаления сильно помешали гостям. «У нас было много моментов. Много бросали, нагружали ворота соперника, – рассказал хоккеист. – Слишком много удалялись и, соответственно, много потратили сил и отдали инициативу».

По мнению защитника, гостям не хватило концентрации. «Было много контратак на наши ворота потому, что заигрывались в нападении. Нужно больше бросать, больше лезть на ворота, закрывать вратаря. Агрессивнее играть в атаке, самоотверженнее», – резюмировал Семенов.