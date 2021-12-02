Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в третий раз подряд

В очередном матче чемпионата КХЛ в подмосковных Мытищах нижнекамский «Нефтехимик» уступил китайскому «Куньлуню» со счетом 1:2, это третье подряд поражение нижнекамцев.

В первом периоде гости давали шансы хозяевам отличиться, трижды удалившись. Но «Куньлунь» безалаберно провел эти шесть минут в численном большинстве. В свою очередь и нижнекамцы, заметно переигрывая «китайцев», счет бросков в створ ворот 3-7, свои шансы в атаке не использовали. Поэтому нули на табло по итогам первой трети матча стали вполне логичными.

Во втором периоде игра обострилась, и пошли голы. Сначала хозяева образцово разыграли выход «два в один», 1:0. Через четыре минуты впечатляющий сольный рейд через всю площадку совершил чешский защитник гостей Рональд Кнот, забив броском с неудобной руки, «лопатой», 1:1. А на последней минуте с пятого раза «Куньлунь» реализовал большинство, пускай и при помощи удачи — шайба влетела в ворота «Нефтехимика» от конька того же Кнота, 2:1. Отметим, что хозяева за два периода ни разу не удалялись. Статистика бросков в створ ворот не логична, 9-15.

В последнем периоде игра преимущественно шла у ворот «Куньлуня». Нижнекамцы постоянно атаковали, пытаясь уйти от поражения. Но хозяева сумели удержать победный счет. Третье кряду поражение «Нефтехимика».

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Шайбы забросили: Спроул (28), Вон (40) — Кнот (32). Штраф: 2-12.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Клок, Хайруллин — Вихарев — Порядин; Березин — Кнот, Галимов — Митякин — Секстон; Семенов — Петрищев, Шафигуллин — Чивилев — Д.Попов; Новиков — Шутов, Бикмуллин — Е.Попов-Купцов.

После 35 игр в активе нижнекамцев осталось 35 очков, седьмое место. В следующем туре 4 декабря «Нефтехимик» примет на своем льду казахстанский «Барыс».