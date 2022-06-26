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Ру Тат
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Спорт
26 июня 2022  19:49
Cергей Гаврилов

Защитник «КАМАЗа» перешел в «Химки»

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Один из ведущих игроков челнинского «КАМАЗа», защитник Валентин Пальцев, перешел в клуб премьер-лиги — подмосковные «Химки». Об этом сообщает пресс-служба команды из Московской области.

Двадцатилетний футболист уже присоединился к своей новой команде на предсезонном сборе. В минувшем сезоне Пальцев провел 11 матчей за челнинский клуб в первенстве ФНЛ.

«КАМАЗ» финишировал на 17-м месте, но из-за снятия с турнира столичного «Спартака-2» сохранил прописку — теперь уже в Первой лиге.

В новом сезоне «Химки» продолжат выступления в российской премьер-лиге, сохранив прописку в стыковых матчах с дальневосточным «СКА-Хабаровском».

#фк камаз
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