Челнинский ФК «КАМАЗ» вылетел во вторую лигу, проиграв «Алании» со счетом 2:3

Проиграв сегодня в последнем туре первенства ФНЛ на выезде владикавказской «Алании» со счетом 2:3, челнинский «КАМАЗ» вылетел во вторую лигу, откуда поднялся год назад.

Победа в Грозном гарантировала автозаводцам сохранение прописки в ФНЛ, но гости проиграли, хотя провели совсем неплохой матч на 35-градусной жаре.

Игроки «Алании» довольно быстро забили: на 18-й минуте великолепным дальним ударом отметился Хетаг Кочиев, 1:0. Челнинцы пытались выровнять игру, но в концовке первой половины ударом головы Ислам Машуков удвоил преимущество своей команды, 2:0. Последнее слово в первом тайме сказали все же челнинцы, в падении с двух метров не промахнулся Сергей Морозов, 2:1.

Второй тайм прошел в яркой и равной борьбе. Но вновь быстрый гол помог хозяевам — Аллон Бутаев с острого угла попал в ближнюю девятку, 3:1. И вновь автозаводцы очень быстро ответили своим голом. Это Виталий Свежов «щечкой» послал мяч в сетку с центра штрафной, 3:2. В концовке хозяева после удаления Батраса Гурциева после второго предупреждения остались в меньшинстве. Однако челнинцы не воспользовались своим большинством. Поражение лишило автозаводцев места в ФНЛ, придется вернуться во вторую лигу.

«Алания» (Владикавказ) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 3:2 (2:1). Голы забили: Кочиев (18), Машуков (41), Бутаев (54) — Морозов (44), Свежов (59). Предупреждены: Солдатенко, Засеев, Хубулов, Гурциев — Замалиев, Лопатин. На 85-й минуте за второе предупреждение удален Гурциев.

«КАМАЗ»: Мамин, Морозов, Аюкин, Ганус (Садыков, 77), Смирнов (Потапов, 85), Пальцев, Игнатенко, Кириллов (Янушковский, 60), Замалиев, Свежов, Лопатин (Казимир, 85).