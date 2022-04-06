Защитник «Динамо» Андрей Сергеев может продолжить карьеру в «Ак Барсе»

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев попал в шорт-лист менеджеров «Ак Барса». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, казанский клуб проявляет активный интерес к защитнику московского «Динамо» уже не в первый раз. Два года назад, будучи игроком «Нефтехимика», Сергеев мог стать хоккеистом «Ак Барса», но сторонам не удалось договориться о переходе и защитник перешел в «Динамо».

В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист записал на свой счет 26 (5+21) очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» не планирует подписывать контракт с MVP Кубка Гагарина-2021 Сергеем Толчинским.