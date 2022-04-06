«Ак Барса» не планирует подписывать контракт с MVP Кубка Гагарина-2021 Сергеем Толчинским

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский отстуствует в шорт-листе «Ак Барса». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, казанский клуб не намерен подписывать контракт с самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина-2021 Сергеем Толчинским.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата и 7 очков (2+5) в 13 играх Кубка Гагарина.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне КХЛ выступят 22 клуба. Новых команд принято не будет.