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Спорт
6 апреля 2022  11:00
Дамир Садриев

«Ак Барса» не планирует подписывать контракт с MVP Кубка Гагарина-2021 Сергеем Толчинским

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Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский отстуствует в шорт-листе «Ак Барса». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, казанский клуб не намерен подписывать контракт с самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина-2021 Сергеем Толчинским. 

В нынешнем сезоне нападающий набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата и 7 очков (2+5) в 13 играх Кубка Гагарина.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне КХЛ выступят 22 клуба. Новых команд принято не будет.

#ХК Ак барс #кхл #хоккей
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