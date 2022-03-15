Защитник «Авангарда»: «Может мы не были сильнее "Ак Барса", но мы больше хотели победить»

Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец прокомментировал победу омского клуба в четвертьфинальной серии против «Ак Барса», а также поделился ожиданиями от противостояния с «Металлургом». По словам защитника, хоккеисты «Авангарда» были более заряжены на победу.

«Квартальнов, может быть, и прав, говоря, что в игровом плане мы не были сильнее "Ак Барса", потому что они тоже являются сильной командой. Но хочу сказать, что мы были точно более заряжены на победу. Так что да, получается, мы больше хотели выиграть. У Казани хорошая, ровная команда, поэтому трудно выделить кого-то одного. Все нападающие хорошего уровня, со всеми есть какие-то трудности в плане противостояния. Было видно, как они бились и старались», – цитирует Готовца Metaratings.

Кроме того, Готовец поделился ожиданиями от полуфинальной серии против «Металлурга».

«Считаю, что в серии с "Металлургом" снова будет важно сыграть дисциплинированно, так как у них очень хорошая, мастеровитая команда. У Магнитогорска хороший розыгрыш лишнего, классное большинство, поэтому игра наших спецбригад меньшинства будет крайне важной», – заявил хоккеист.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел из первого раунда плей-офф, уступив «Авангарду» в шести матчах. Спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги трехлетней работы главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова в казанской команде.