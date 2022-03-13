«К отставке готов»: Квартальнов провалил сезон и должен покинуть «Ак Барс»

«Ак Барс» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Такой результат для самого титулованного клуба КХЛ можно воспринимать только как провал. Чего добился Квартальнов за три сезона в Казани и кто его должен заменить - читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» и завершил сезон. И две победы в овертаймах четвертого и пятого матчей не могут изменить негативную оценку работы Квартальнова.

Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Примет решение руководство, неудовлетворительный результат»

Накануне «Ак Барс» проиграл «Авангарду» без шансов (0:2) и завершил сезон. И две героические победы в овертаймах четвертого и пятого матчей не могут изменить негативную оценку работы Квартальнова. Впрочем, специалист это осознает и сам.

«Я все прекрасно понимаю, примет решение руководство. Неудовлетворительный результат. Я готов к отставке. Уйти по собственному желанию? Я сказал, я ответил на ваш вопрос, все спасибо», - ответил наставник «Ак Барса» на главный вопрос по итогам серии от корреспондента спортивной редакции «Татар-информа».

Было бы красиво, если прямой и честный Квартальнов ушел бы сам, учитывая, что его судьба, похоже, уже решена. Но специалист решил подождать решения руководства клуба. А оно, мягко говоря, напрашивается.

Нет кубков и чемпионского состава

За три сезона в «Ак Барсе» Дмитрия Квартальнов не разу не пробился в финал Кубка Гагарина, обладая довольно сильным составом. И сразу оговоримся, что «барсы» в прошлом сезоне и вовсе считались самой сильной командой по ростеру в КХЛ.

Помимо результата, специалисту можно вменить пропажу большей части чемпионского состава 2018-го года, потерю сильнейших воспитанников татарстанского хоккея, невразумительную селекционную политику и примитивную игру в атаке. Но так глубоко копать мы не будем, поскольку эта тема для отдельного текста.

Квартальнов реагировал на решения, которые предлагал ему наставник «ястребов» Боб Хартли Фото: ak-bars.ru

А если говорить об итогах серии с «Авангардом», то картина вырисовывается довольно простая. Всю серию Квартальнов реагировал на решения, которые предлагал ему наставник «ястребов» Боб Хартли. В домашних матчах казанцы сыграли аккуратно и нарвались сначала на блицкриг омичей в овертайме (1:2) и активную игру «Авангарда» во второй игре, когда результат (2:5) был предопределен еще до начала третьего периода.

Боб Хартли задавал тон и правила игры в серии

В Балашихе Квартальнов отреагировал, решив сыграть агрессивно и первым номером, но первую гостевую игру проиграл (0:2) по инерции, а вторую (3:2) и пятую в серии уже Казани (4:3) забрал лишь овертаймам. Причем, в казанском матче омичи выглядели уже лучше, чем в Балашихе.

Хартли все понял и кардинально поменял рисунок игры своей команды накануне. В итоге, как и во втором матче серии, к третьему периоду все было решено (2:0). В заключительной трети игры команды, по сути уже докатывали встречу до финиша. Показательно, что матч «Ак Барс» завершал в меньшинстве - у игроков просто сдали нервы. А если бы не голкипер «барсов» Тимур Билялов, то перед последним периодом на табло бы горело 4:0 в пользу «Авангарда». К сожалению для казанских болельщиков, именно Боб Хартли задавал тон и правила игры в этой серии, а Квартальнов лишь пытался подстроиться.

Показательно, что матч «Ак Барс» завершал в меньшинстве - у игроков просто сдали нервы Фото: ak-bars.ru

– Ноль голов – тяжело победить с таким результатом, нужно было забивать, переворачивать игру. К сожалению, это не получилось.

– Отсутствие голов связано с низким атакующим потенциалом состава?

– Мы можем что угодно сейчас говорить. Скажу так – мы чуть-чуть проиграли сопернику в страсти, присущей им, они были позаряженнее. Но своей молодёжью я доволен, наши молодые ребята сыграли хорошо, на пределе. Не хватило агрессии, неистовости, они это показывали, а у нас не получилось. Первый период мы провалили, не хотели так сыграть. Но получилось так, что это первый матч серии, где нас перебросали, - признал после матча Квартальнов.

Квартальнов не для больших команд и трофеев

Остается констатировать то, о чем мы писали очень давно. Дмитрий Квартальнов не является тренером для борьбы за главные трофеи. За три сезона его работы в Татарстане «Ак Барс» дважды стал обладателем предсезонного Кубка чемпионов в Казани, но это не те награды, на которые клуб нацеливал специалиста, приглашая его в столицу республики.

Жаль только, что на понимание этой простой истины, которая давно не была секретом по работе Квартальнова в ЦСКА и «Локомотиве», у руководства «Ак Барса» ушло три сезона. За это время от команды-чемпиона почти ничего не осталось. Теперь новому главному тренеру предстоит строить «Ак Барс» практически с нуля, ведь в составе клуба не так много игроков, которые могут биться за победу в Кубке Гагарина.

Интересных кандидатур на пост главного тренера «Ак Барса» хватает и помимо Знарка Фото: spartak.ru

Кто станет новым главным тренером «Ак Барса»

По горячим следам мы не будем приводить весь список специалистов, которые могли бы возглавить «Ак Барс» в грядущее межсезонье. Казанский клуб по-прежнему лакомый кусочек для большинства тренеров КХЛ. Здесь всегда соберут сильный состав, а про шикарные бытовые условия на базе клуба и вообще в столице Татарстана не говорит только ленивый. Руководству клуба остается лишь сделать правильный выбор.

Слухи приписывают интерес «Ак Барса» к Олегу Знарку, но эта кандидатура вызывает большие сомнения в стане болельщиков казанского клуба. Основной лейтмотив заключается в том, что специалист давно ничего не выигрывал и «провалил» сезон в «Спартаке». Однако. Знарок умеет главное — выигрывать трофеи. На его счету три Кубка Гагарина, золото Олимпиады и победа на чемпионате мира.

«Ак Барс» в состоянии подобрать этому специалисту сильный по меркам КХЛ состав, а Знарок при таких вводных может забирать кубок. Но на самом деле интересных кандидатур на пост главного тренера «Ак Барса» хватает и помимо Знарка. Спортивная редакция «Татар-информа» обязательно представит свои варианты после официального оформления отставки Дмитрия Квартальнова.

Фото на анонсе: ak-bars.ru