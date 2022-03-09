Защитник «Авангарда» Емелин о серии против «Ак Барса»: «Обе команды действуют от ножа»

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал поражение в четвертом матче четвертьфинальной серии против «Ак Барса» (2:3 ОТ). По словам хоккеиста омского клуба, игра получилась ожидаемо тяжелой.

«Было ожидаемо, что игра получится тяжелой. Мы хотели завершить серию, они — продолжить. Видно было, что высокий градус напряжения. Обе команды действуют от ножа, очень много стычек. Но в овертайме все-таки пропустили одну атаку, которую соперник завершил точным броском. Если бы до начала серии сказали, что после четырех матчей будем вести 3:1, сильно бы удивился», — цитирует Емелина «Матч ТВ».

Также экс-хоккеист казанского клуба прокомментировал отсутствие ряда легионеров, покинувших состав «Авангарда» по ходу плей-офф.

«Об этом уже сказал Боб Хартли: мы об этом забыли. Двигаемся дальше. Ничего не поделаешь, и обратно мы никого вернуть не сможем», – заявил Емелин.

После четырех игр счет серии 3:1 в пользу «Авангарда». Пятая игра пройдет 10 марта в Казани.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах четвертой игры серии, в которой казанцы победили омичей в овертайме со счетом 3:2.