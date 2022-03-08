Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Хотим завершить серию с Казанью в домашнем матче»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от четвертой игры четвертьфинальной серии против «Ак Барса».

По словам Шарипзянова, хоккеисты омского клуба намерены завершить серию в четвертом матче в Балашихе.

«Мы будет делать все возможное, чтобы с самого начала встречи играть в свой хоккей, навязывать борьбу, как можно больше нагружать бросками Билялова, больше оказывать давления, лезть на ворота. Тогда и голы будут, и станет легче действовать, отодвигать игру от своих ворот. Матч будет трудным. Казань, разумеется, не хочет проигрывать. Мы бы хотели завершить серию, победить именно в этом домашнем матче», – цитирует хоккеиста Metaratings.

Напомним, после трех матчей серии счет 3:0 в пользу омичей. «Ак Барс» может завершить сезон уже сегодня, если потерпит четвертое поражение подряд в серии с «Авангардом».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале раскрыла причины слабой игры «Ак Барса».