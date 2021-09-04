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4 сентября 2021  13:15

Защитник «Ак Барса» Лямкин о ретро-форме: Сделаем все, чтобы не опозорить эту форму

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Защитник «Ак Барса» Лямкин о ретро-форме: Сделаем все, чтобы не опозорить эту форму
Никита Лямкин
Фото: www.ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказал свое мнение о ретро-форме казанского клуба, в которой команда будет играть в нынешнем сезоне КХЛ домашние матчи в выходные и праздничные дни.

«Приятно будет выйти на лед в таких же свитерах, как играли 65 лет назад. Тем более, еще и день нефтяника на выходных. Будем биться, стараться и сделаем все, чтобы не опозорить эту форму и порадовать болельщиков», – цитирует Лямкина пресс-служба ХК «Ак Барс». 

Первый раз в этом сезоне казанский клуб сыграет в ретро-форме уже сегодня, 4 сентября, в матче против китайского «Куньлуня».

«У нас боевой настрой, сегодня второй матч в сезоне. Мы готовимся, усердно поработали и привели себя в хорошую форму. У "Куньлуня" неплохая команда, с хорошими иностранцами. И свои местные ребята у них неплохо играют, будет тяжелый матч. Там есть канадцы с китайскими корнями, всегда против них неприятно играть. Относимся к этой команде серьезно», – заявил игрок.

Матч «Ак Барс» – «Куньлунь» состоится сегодня, 4 сентября, на льду «Татнефть Арены». Начало встречи в 17:00.

#хк ак барс #никита лямкин
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