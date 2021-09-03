«Ак Барс» будет играть в ретро-форме в выходные и праздничные дни в этом сезоне КХЛ

Данис Зарипов в ретро-форме ХК «Ак Барс»

Фото: www.ak-bars.ru

Хоккейный «Ак Барс» сыграет в ретро-форме матч против «Куньлуня», который пройдет в субботу, 4 сентября, в «Татнефть Арене». Это будет дебютная игра казанского клуба в аутентичной черной форме, подготовленной в честь юбилейного 65-го сезона «Ак Барса».

Привет из середины двадцатого века. В выходные и праздничные дни сезона 21/22 мы будем играть в аутентичной ретро-форме. Пара крутых моментов:

1) свитер сделан из переработанного пластика

2) прямо сейчас его можно купить в нашем магазине 👉 https://t.co/n6ASrEjcfx pic.twitter.com/AvZwmBrWr9 — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 3, 2021

В такой форме казанский клуб сыграет в этом сезоне все домашние матчи, которые состоятся в выходные и праздничные дни.

Как и в прошлом году, особая форма сделана из переработанного пластика. На форму будет нанесен логотип СК им. Урицкого, как изначально называлась казанская команда.