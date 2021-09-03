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Ру Тат
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3 сентября 2021  17:35

«Ак Барс» будет играть в ретро-форме в выходные и праздничные дни в этом сезоне КХЛ

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«Ак Барс» будет играть в ретро-форме в выходные и праздничные дни в этом сезоне КХЛ
Данис Зарипов в ретро-форме ХК «Ак Барс»
Фото: www.ak-bars.ru

Хоккейный «Ак Барс» сыграет в ретро-форме матч против «Куньлуня», который пройдет в субботу, 4 сентября, в «Татнефть Арене». Это будет дебютная игра казанского клуба в аутентичной черной форме, подготовленной в честь юбилейного 65-го сезона «Ак Барса». 

В такой форме казанский клуб сыграет в этом сезоне все домашние матчи, которые состоятся в выходные и праздничные дни.

Как и в прошлом году, особая форма сделана из переработанного пластика. На форму будет нанесен логотип СК им. Урицкого, как изначально называлась казанская команда.

#хк ак барс
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