Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин раскрыл детали возвращения в Казань

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин в беседе с пресс-службой клуба поделился деталями возвращения в столицу Татарстана. По словам воспитанника казанского хоккея, незаконченная история с переходом в «Ак Барс» тянулась с прошлого лета.

«Буквально на следующий день после 30 апреля обо всём договорились. Генеральный менеджер звонил, общался с агентом. На самом деле, незаконченная история тянулась с прошлого лета, когда я уходил из Питера в «Салават Юлаев». В Казань уже тогда активно звали», – цитирует Хафизуллина пресс-служба «барсов».

Кроме того, хоккеист рассказал о ходе предсезонных сборов и работе с главным тренером команды Олегом Знарком.

«Мы с ним всегда хорошо работали. Но тренировки тяжёлые. Предсезонка – всегда тяжёлое время, но все уже привыкли, знали, к чему нужно быть готовыми. Организм подготовили, неплохо сдали тесты. Думаю, ни для кого не стало открытием, что будет тяжело. Честно говоря, пока мало разговариваем с ребятами. Нет сил на это, лишь бы до кровати добраться. Всем комфортно, все друг друга знают. По именам понятно, что да, на нас очень сильно рассчитывают. Посмотрим, хоккей всё покажет. Уже 3 сентября увидим», – подчеркнул Хафизуллин.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала репортаж с первой открытой тренировки «Ак Барса» Знарка на базе в Казани.