Защита обжаловала арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», – указано в сообщении.

В минувшую среду суд отправил заместителя министра обороны России в СИЗО на два месяца.

Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.