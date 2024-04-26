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Происшествия 26 апреля 2024 09:38

Защита обжаловала арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова

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Защита обжаловала арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», – указано в сообщении.

В минувшую среду суд отправил заместителя министра обороны России в СИЗО на два месяца.

Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

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