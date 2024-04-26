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Защита обжаловала арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова
Защита обжаловала арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Балуев.
«Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», – указано в сообщении.
В минувшую среду суд отправил заместителя министра обороны России в СИЗО на два месяца.
Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
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