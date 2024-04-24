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Суд отправил заместителя министра обороны России в СИЗО
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов отправлен в СИЗО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство в отношении заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Викторовича <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года», – передает пресс-служба суда.
Напомним, что о задержании Тимура Иванова стало известно накануне вечером.
Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
Кроме того, в СИЗО отправили другого фигуранта по уголовному делу, приятеля замминистра обороны – Сергея Бородина. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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