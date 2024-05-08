Защита экс-замглавы МО РФ Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Защита заместителя министра обороны Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, передает РИА Новости.

Отмечается, что пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. На этой стадии процесса требуется представить суду все характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики и тому подобное.

24 апреля суд отправил заместителя министра обороны России в СИЗО на два месяца. Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.

Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.