Раис РТ утвердил оргкомитет к заседанию Московского формата консультаций по Афганистану

В Татарстане образован оргкомитет по проведению 5-го заседания Московского формата консультаций по Афганистану. Указ об этом подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Образовать Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в городе Казани 5-го заседания Московского формата консультаций по Афганистану», – сказано в тексте.

Комитету необходимо будет разработать план мероприятий. Председателем утвержден Премьер-министр РТ Алексей Песошин, его заместители – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Как передавал ТАСС со ссылкой на спецпредставителя Президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, новая встреча Московского формата по Афганистану пройдет 29 сентября в Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов подписал указ об образовании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году.