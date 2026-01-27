Заседание Комиссии Госсовета РФ по энергетике пройдет в Казани в этом году

Открытие Казанского международного электроэнергетического форума «Энергопром» в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году столица Татарстана примет выездное заседание Комиссии Государственного совета РФ по энергетике. Об этом после заседания комиссии рассказал ее председатель – глава Якутии Айсен Николаев, передает ТАСС.

Заседание состоится в рамках Казанского международного электроэнергетического форума «Энергопром», который пройдет с 1 по 3 апреля.

«<…> мы активно начали проводить заседания нашей комиссии в ходе международных крупных форумов – это и ВЭФ, и международный газовый форум в Санкт-Петербурге, Российская энергетическая неделя, форум «Энергопром» в Республике Татарстан», – отметил Николаев.

По словам главы комиссии, в 2025 году она провела 13 заседаний, а некоторые ее предложения легли в основу поручений Президента России Владимира Путина и Правительства РФ.

План работы комиссии Госсовета РФ по энергетике на 2026 год сформирован и основан на предложениях и темах, выдвинутых российскими регионами, обратил внимание Айсен Николаев.