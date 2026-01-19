Оргкомитет форума «Энергопром-2026» приглашает компании принять участие в мероприятии

Энергетический форум «Энергопром-2025»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 по 3 апреля в Татарстане пройдет Казанский международный электроэнергетический форум «Энергопром» – одна из ключевых отраслевых площадок, посвящённых развитию электроэнергетики и реализации Энергетической стратегии РФ до 2050 года. Событие состоится на территории МВЦ «Казань Экспо», сообщают организаторы мероприятия.

Форум объединит представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей энергетических и промышленных компаний, отраслевых экспертов, научного сообщества и инвесторов. С 2026 года событию будет присвоен федеральный статус, что указывает на его стратегическое значение для отрасли.

Ежегодно в работе мероприятия принимают участие делегации зарубежных стран, среди которых – Беларусь, Индия, Иран, Китай, Таджикистан, Узбекистан и другие. Международный формат способствует развитию делового сотрудничества, обмену опытом и внедрению передовых технологических решений, замечают организаторы.

В рамках форума также пройдет специализированная энергетическая выставка. Она предоставляет компаниям возможность продемонстрировать собственные разработки и оборудование, представить инновационные решения, а также выстроить прямой диалог с профессиональной аудиторией и потенциальными партнерами.

Оргкомитет приглашает компании и организации принять участие в мероприятии. Сайт форума – energopromkazan.ru.