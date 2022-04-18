Заржавевшие крепления стали причиной обрушения подпорных плит на Булаке

Коррозия металла стала причиной инцидента с обрушением подпорных плит на Булаке. Восстановительные работы пройдут на участке от улицы Парижской коммуны до улицы Татарстан. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«По результатам проведенных обследований обрушения на Булаке 9 апреля, мы выявили, что упали декоративные плиты, которые прикреплены с помощью металлических деталей к железобетонному каналу, который идет вдоль всего Булака и в котором проложен водопровод», — рассказал Куляжев.

Он добавил, что данный водопровод был проложен более 30 лет назад, его документация за это время не сохранилась. Металл на соответствующих крепящих конструкциях проржавел — это и стало причиной обрушения внешних декоративных плит.

«Сейчас мы готовим решение, чтобы восстановить эти плиты. Будем восстанавливать их на участке от улицы Парижской коммуны до улицы Татарстан. На этой неделе подготовим предложение по этой работе», — отметил Куляжев.

Обрушение поизошло 9 апреля, сообщал ранее «Татар-информ».