Мэрия Казани перекроет часть Булака из-за обрушения подпорной стенки

Исполком Казани вынужден закрыть участок на улице Лево-Булачная из-за обрушения подпорной стенки протоки Булак. Для ремонта придется выполнить большой объем работ.

«Мы, скорее всего, вынуждены будем закрыть участок Булака, чтобы выполнить эти работы, но сроки пока неизвестны», — заявил замруководителя казанского Исполкома Игорь Куляжев.

Пока специалисты опасаются, что подпорные стенки, которые укреплялись больше 15 лет назад, наклонились. Куляжев считает, что обе стенки придется менять, а это большой объем работ. Выполнить их быстро не получится.

В субботу в Казани частично обрушилась подпорная стенка на Булаке. Мэрия перекрыла одну из полос движения на улице Лево-Булачная, а также тротуар от Батуринского моста до улицы Татарстан.