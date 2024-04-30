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«Заряженные на удачу»: для бойцов СВО в Менделеевском районе создали обереги
В Ижевском сельском доме культуры Менделеевского района сотрудники и воспитанники сделали обереги для солдат — участников специальной военной операции. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета, обереги отправятся к бойцам на 9 Мая.
К каждой кукле-оберегу приложили письмо со словами: «Возвращайтесь домой живыми и здоровыми».
«Обереги, сделанные с любовью, заботой и теплотой души, несомненно, станут для них (бойцов — прим. Т-и) отличным подарком и помогут ощутить всеобщее единство, которое живет в наших сердцах. Такой ангел-хранитель, сделанный от чистого сердца, заряженный на удачу и <...> на Победу, будет оберегать защитников нашей Родины», — заявили в администрации района.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что для реабилитации бойцов в Менделеевск завезли новые тренажеры.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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