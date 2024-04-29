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Для реабилитации бойцов в Менделеевск завезли новые тренажеры
В Менделеевске для прохождения реабилитации демобилизованных участников спецоперации был усилен тренажерный зал Дворца спорта и приобретены дополнительные тренажеры.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, в их число вошли две профессиональные беговые дорожки, два велотренажера, разборные гантели и диски для штанги разных весов. Также на подходе еще один профессиональный гребной тренажер.
Осмотрели новые тренажеры глава района Радмир Беляев, социальный координатор Миляуша Макарова, мобилизованные, прибывшие в отпуск и демобилизованные бойцы.
Радмир Беляев отметил, что каждому демобилизованному солдату для прохождения реабилитации будут предоставлены абонементы в тренажерный зал и бассейн.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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