Зарубившему топором возлюбленного бывшей жены челнинцу ужесточили срок

Верховный суд Татарстана заново вынес приговор Алмазу Маликову – челнинцу, который жестоко зарубил топором возлюбленного бывшей жены. Дело рассматривалось в суде по второму кругу: в первый раз родных погибшего не устроил слишком мягкий приговор, тогда Маликову дали 10 лет в колонии строгого режима. Решение суда было обжаловано.

Напомним, жуткая история развернулась в Набережных Челнах в сентябре 2020 года. Маликов напал на экс-супругу и ее нового избранника прямо на улице. Сначала он натравил на соперника собаку, повалил его на землю, после чего на глазах у прохожих зарубил топором. От многочисленных травм мужчина скончался на месте.

Поводом для страшной расправы стали напряженные отношения между бывшими супругами. Женщина и ее новый возлюбленный Егор Бобенко даже обращались в полицию с заявлением об угрозе убийством. Мужчина написал бывшей супруге сообщение со словами: «Я начинаю охоту».

Заявления в полицию, по всей видимости, возымели обратный эффект, и уже на следующий день после обращения в правоохранительные органы Маликов подкараулил молодую пару на улице и напал на них.

Было возбуждено уголовное дело по статьям за угрозу убийством, убийство с особой жестокостью, покушение на убийство и причинение легкого вреда здоровью. Свою вину мужчина признал лишь частично, объяснив в суде, что убивать никого не хотел.

Разбирательства по делу возобновились в марте этого года. За это время Верховный суд заново допросил всех свидетелей, родных погибшего и самого Маликова.

В этот раз суд признал Маликова виновным по всем статьям и отправил его в колонию общего режима на 16 лет.