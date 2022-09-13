Зарубившему топором бывшего хоккеиста в Казани Верховный суд РТ ужесточил срок до 12 лет

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Верховный суд Татарстана ужесточил наказание жителю Казани Денису Володину. Его признали виновным в жестоком убийстве экс-хоккеиста нижнекамского «Реактора» Владимира Паюла.

В июле Советский районный суд Казани вынес Володину приговор и назначил ему всего 9 лет в колонии строгого режима. Решение суда шокировало родителей убитого. Приговор был обжалован в Верховном суде РТ.

«Это было жестокое и преднамеренное убийство. Тело нашего сына было настолько изуродовано, что мы не могли даже с ним проститься, хоронили в закрытом гробу. Конечно же, что после такого надеешься на справедливость суда, и где же она? Девять лет - это слишком мягкий приговор», – обратился к коллегии судей отец погибшего.

Суд встал на сторону родителей погибшего и увеличил Володину срок лишения свободы на три года. Теперь он проведет за решеткой 12 лет.

Тело бывшего хоккеиста Владимира Паюла нашли в одном из домов в жилом комплексе «Арт Сити» в Казани в январе этого года. По подозрению в убийстве полицейские задержали жителя Казани Дениса Володина.

Выяснилось, что Володин снимал у Паюла квартиру. В какой-то момент молодой человек решил ее продать и попросил квартиранта подыскать новое жилье. Володин съезжать отказался – это и стало причиной конфликта, во время которого квартирант схватил топор и зарубил хоккеиста.