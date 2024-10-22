Зарубежные журналисты рассказали, какие перспективы откроет саммит БРИКС в Казани

Саммит БРИКС позволит его участникам найти новые возможности для развития, уверены зарубежные журналисты, участвующие в саммите.

По словам представителя СМИ WION из Индии Сидданта Сиббала, его интересует взаимодействие двух стран в вопросах обмена студентов.

«У России и Индии отличные международные отношения, зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет», — заметил он.

Сиббал добавил, что саммит в Казани стал возможностью показать другим странам, что Россия — это не только Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.

Представитель китайского медиахолдинга Xinhua полагает, что итогом саммита станут новые возможности в различных сферах, которые откроются перед участниками. А журналист из московского бюро немецкого холдинга ZDF TV Армин Курпер обратил внимание на актуальные вопросы в сферах финансов и истеблишмента, которые будут затронуты в рамках мероприятия. Немаловажны и планируемые обсуждения международных отношений и мировых конфликтов.

По данным издания KazanFirst, освещением саммита БРИКС в Казани занимаются порядка 2 тысяч журналистов из 59 стран. Международное событие проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.