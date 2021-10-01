Зарплаты военных и силовиков в России повысились на 3,7%

С пятницы в России повышается заработная плата военнослужащих, полицейских, росгвардейцев, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи. Увеличение окладов составит 3,7%. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — отмечается в тексте документа.

Также в постановлении сообщается об индексации должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников войск нацгвардии и имеющих специальные звания полиции, органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию довольствия военных. Средства на эти цели должны быть предусмотрены в бюджете на 2022, а также плановый период 2023 и 2024 годов, отметил глава государства в поручении к Кабмину.