Путин поручил проиндексировать довольствие российских военных

Денежное довольствие военных необходимо проиндексировать выше уровня инфляции. Данные средства должны быть предусмотрены в бюджете на 2022, а также плановый период 2023 и 2024 годов. Соответствующее поручение Кабмину дал Президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», — отмечается в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.

В документе отмечается, что поручение должно быть выполнено до 1 октября 2021 года.