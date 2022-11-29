Зарплаты специалистов со знанием китайского за год в Татарстане выросли на 19 тыс.

Спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в Татарстане вырос на 65%, увеличились и зарплатные предложения. Об этом «Татар-информу» сообщили в hh.ru.

«С начала года для соискателей региона работодатели разместили более 200 таких вакансий. Почти половина из них приходится на Казань, еще треть – на Закамскую зону (Набережные Челны, Нижнекамск, Елабугу). В целом по России спрос на соискателей со знанием китайского языка за год вырос на 53%», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

Чаще всего вакансии с данным требованием в регионе с начала года размещали производственные компании. Среднее зарплатное предложение для соискателей со знанием китайского языка в 2022 году составило 76,6 тыс. рублей, в 2021 году – 57,7 тысячи рублей.

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