На пике популярности: спрос на китаеязычных специалистов за год в Татарстане вырос на 65%

Китайский язык на рынке труда России в 2022 году стал востребованнее французского и немецкого. Эта тенденция наблюдается и в Татарстане. Представителям каких профессий нужно учить китайский, почему это перспективно и выгодно, разбирался «Татар-информ».

Чаще всего со знанием китайского языка требуются специалисты по снабжению, менеджеры внешнеэкономической деятельности и т. п. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Челнах за год увеличился спрос на китайскоговорящих сотрудников в 1,6 раза

По данным рекрутинговой платформы SuperJob, в Набережных Челнах количество вакансий, которые требуют знания китайского языка, за год увеличилось в 1,6 раза. Чаще всего со знанием китайского языка здесь требуются специалисты для работы по таким профессиям, как менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению, специалисты по закупкам, переводчики и менеджеры по продажам.

Специалистов со знанием китайского языка набирают транспортно-логистические компании, ретейл и производственные предприятия. Эксперты рынка труда прогнозируют и в дальнейшем рост спроса на специалистов, владеющих китайским языком, из-за переориентации бизнеса в сторону Азии.

«Исследователи компании проанализировали базу вакансий и резюме и пришли к выводу, что китайский стал более востребован на рынке труда страны и находится сейчас на пике популярности у работодателей. В целом по стране вакансий, где требуется знание китайского языка, за год стало больше в 1,9 раза», — сообщили «Татар-информу» в SuperJob.

В топ-5 наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков в этом году в порядке убывания вошли английский, китайский, французский, немецкий и итальянский. Работодатели требуют от соискателей разговорное и свободное владение ими. При этом востребованность китайского языка за последнее время значительно выросла. Он потеснил французский и немецкий. А вот испанский язык покинул топ-5, уступив позиции итальянскому.

На рынке труда чаще всего требуются владеющие свободно китайским менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению, специалисты по закупкам, переводчики и менеджеры по продажам. Среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ретейл и производственные предприятия.

Александра Севостьянова: «Среднее зарплатное предложение для соискателей со знанием китайского языка в 2022 году составило 76,6 тыс. рублей» Фото: © «Татар-информ»

Среднее зарплатное предложение для соискателей со знанием китайского выросло на 19 тыс. рублей

По данным hh.ru, спрос на специалистов со знанием китайского за год в Татарстане вырос на 65%. С начала года для соискателей региона работодатели разместили более 200 таких вакансий. Почти половина из них приходится на Казань, еще треть – на Закамскую зону (Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга). В целом по России спрос на соискателей со знанием китайского языка за год вырос на 53%.

«Чаще всего вакансии с данным требованием в регионе с начала года размещали производственные компании. Стоит отметить, что в ряде предложений знание китайского языка отмечено как преимущество, но не обязательно требование к соискателю.

Среднее зарплатное предложение для соискателей со знанием китайского языка в 2022 году составило 76,6 тыс. рублей, в 2021 году – 57,7 тыс. рублей», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

В разрезе профессиональных областей, по ее данным, чаще всего в 2022 году работодатели искали соискателей со знанием китайского языка из сферы продаж (специалистов по работе с клиентами и продажам). Также вырос спрос на специалистов по закупкам, инженеров, координаторов и руководителей проектов в транспортно-логистической сфере.

Во многих профессиональных сферах и отраслях бизнеса знание иностранных языков традиционно является для соискателей преимуществом, отмечают эксперты.

Каждый девятый опрошенный считает, что на зарплате и служебном росте положительно сказалось бы владение китайским языком Фото: © «Татар-информ»

Популярность китайского за год у россиян выросла в два раза

Для успешной карьеры наиболее полезно знание английского и китайского языков, детям в будущем тоже пригодятся именно они, считают россияне. Об этом свидетельствуют данные проведенного в этом году исследования SuperJob.ru.

«Значимость английского за последний год снизилась, а китайского — возросла: сказывается влияние политической и экономической повестки. По мнению 54% россиян, наиболее полезным для их карьеры было бы знание английского языка. Каждый девятый опрошенный считает, что на зарплате и служебном росте положительно сказалось бы владение китайским. Причем по сравнению с прошлым годом популярность английского языка несколько снизилась, а китайского — выросла в два раза», — сообщается в исследовании.

Остальные иностранные языки требуются для построения карьеры в России гораздо реже. О том, что в работе пригодились бы французский, немецкий, испанский, японский и арабский, рассказали по 1% опрошенных. Другие языки назвали в общей сложности 2% респондентов. Каждый пятый участник опроса сообщил, что иностранный язык совершенно ему не нужен при исполнении должностных обязанностей.

В пользе английского для карьеры чаще убеждены молодые люди до 34 лет и россияне с доходом свыше 80 тыс. рублей в месяц. Тех, кто считает важным знание китайского, больше среди респондентов старше 45 лет.

Участники опроса также рассказали, какие иностранные языки они считают наиболее полезными для будущего своих детей. Так, в необходимости владения английским убеждены 53%, китайским — 28%. Знание других языков считают полезным для подрастающего поколения гораздо реже. В перспективности изучения арабского убеждены лишь 2% респондентов, французского, немецкого, испанского, итальянского и японского — по 1%.

Более половины россиян — 52% отмечают пользу в карьерном развитии от изучения китайского языка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Знание иностранных языков позволяет перейти на любимый фриланс

Между тем, по данным Работы.ру, более половины россиян — 52% отмечают пользу в карьерном развитии от изучения китайского языка. При этом 17% респондентов рассказали, что получали отказы в найме от работодателей по причине незнания иностранных языков.

«Стоит отметить, что знание иностранных языков позволяет рассчитывать на переход на фриланс, который интересует около 70% россиян, а также на удаленную подработку. По нашим данным, услуги переводов — одни из самых популярных среди фрилансеров», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе российской платформы по поиску работы.

Средняя заработная плата для переводчиков по всей России составляет 49 тыс. рублей в месяц, при этом зарплаты могут колебаться до 109 тыс. рублей. Однако итоговый доход переводчиков зачастую зависит от объемов выполненных работ.

По сравнению с январем 2022 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, уменьшилась на 2,7 тыс. — до 8,6 тыс. человек на середину ноября Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уровень занятости населения в ноябре в Татарстане выше, чем в среднем по России

О ситуации на рынке труда в ноябре в Татарстане рассказали в Минтруде РТ. В ведомстве сообщили, что она характеризуется как относительно стабильная. В республике наблюдается высокий уровень занятости населения и низкий уровень безработицы.

«Уровень занятости населения в республике – 62,6%, это выше, чем в среднем по Российской Федерации – 60% и в среднем по Приволжскому федеральному округу – 59,5%», — проинформировала пресс-служба Минтруда РТ.

Уровень безработицы по методологии Международной организации труда за 9 месяцев 2022 года составил 2,3% от численности рабочей силы республики. Это наименьшее значение за последние годы. С начала 2022 года в центры занятости населения республики в целях поиска работы обратилось 62,3 тыс. человек, из них удалось трудоустроить 40 тыс. человек, или 64,2% от числа обратившихся.

По сравнению с январем 2022 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, уменьшилась на 2,7 тыс. — до 8,6 тыс. человек на середину ноября. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,43% от общей численности рабочей силы в регионе.

Специалисты Минтруда также отметили, что в республике в последнее время возрастает потребность в специалистах со знанием иностранных языков. В частности, требования к знанию английского языка встречаются в вакансиях для IT-специалистов, PR-менеджеров, научных сотрудников, работников системы образования.