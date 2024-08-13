Зарплата в транспортной сфере Татарстана выросла до 84 тыс. рублей

Заработная плата в транспортной сфере Татарстана выросла до 84 тыс. рублей. Это больше, чем в дорожно-строительной отрасли, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Заработная плата в дорожно-строительном комплексе растет высокими темпами. В год она увеличивается на 20 – 21%», – рассказал глава Миндортранса.

По его словам, за первое полугодие 2024 года зарплата дорожных строителей достигла 81 тыс. рублей.

В дорожно-транспортной отрасли Татарстана сейчас работают около 75 тыс. человек. Из них более 13 тыс. работников задействованы в дорожно-строительном комплексе и 61 тыс. – в транспортном.

«Численность занятых в отрасли практически не меняется. Немного снизилось число работников в дорожно-строительной сфере – почти на 400 человек после завершения строительства дороги М12 в Татарстане», – отметил министр.

Подробнее о том, о чем докладывал на совещании в Доме Правительства Фарит Ханифов, читайте в материале «Татар-информа» «Куда едут транспортники РТ: рост зарплат, дефицит кадров и новые проекты».